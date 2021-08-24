رئيس «مياه شمال سيناء»: طفرة كبيرة في القطاع بالمحافظة منذ 2014

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد قطاع المياه والصرف الصحى بشمال سيناء اهتمامًا كبيرا بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم التنمية الشاملة والجذب السكانى لها .

وأكد اللواء مهندس سعيد ابراهيم بدة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسيناء والعضو المنتدب للشركة، إن سيناء تشهد منذ عام 2014 اهتمامًا كبيرًا في قطلع المياه والصرف الصحى، مشيرًا إلى أن هناك طفرة كبيرة في مختلف مناطق شمال وجنوب ووسط سيناء بما يكفى حاجة المواطنين والزيادة السكانية المتوقعة.

وأشار إلى إقامة الاستثمارات في مختلف القطاعات والأنشطة الإنتاجية، ملافتًا إلى أن هناك منظومة متكاملة للمياه والصرف الصحى يجرى تنفيذها على أرض سيناء، نظرا للاهتمام الكبير من السيد الرئيس بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات ولدعم التنمية على أرض سيناء .

وأعلن أن قطاع المياه والصرف الصحى يأتى على رأس أولويات التنمية لدعم باقى القطاعات.. موضحا أنه خلال 7 سنوات تم تنفيذ العديد من المشروعات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وعن الوضع قبل عام 2014، أوضح أنه كانت توجد محطتان فقط لضخ المياه إلى سيناء الأولى محطة تنقية المياه بالقنطرة شرق بطاقة 105 آلاف مترا مكعبا في اليوم، ومحطة غرب النفق بطاقة 35 ألف مترا مكعبا في اليوم، أي باجمالى 140 ألف مترا مكعبا من المياه يوميا، وقد تم رفع الكفاءة الانتاجية لمحطة القنطرة شرق لتصبح بطاقة 140 ألف مترا مكعبا من المياه يوميا، كما تم زيادة الطاقة الانتاجية لمحطة غرب النفق لتصبح 70 ألف مترا مكعبا في اليوم، وبذلك ازدادت الطاقة الانتاجية للمياه بالمحطتين من 140 ألف مترا مكعبا إلى 210 آلاف مترا مكعبا في اليوم بزيادة 70 ألف مترا مكعبا يوميا.. أي ما يوازى ثلث الطاقة السابقة.

وأضاف أنه بالنسبة لمحطات تحلية مياه البحر، أكد رئيس الشركة أنه كان لدينا 7 محطات فقط على مستوى شمال وجنوب سيناء ( محطتين في شمال سيناء بالشيخ زويد ورفح، و5 محطات في جنوب سيناء «2 بشرم الشيخ، و3 بمحور خليج العقبة بدهب ونويبع وطابا»، وخلال 7 سنوات تم انشاء 7 محطات أخرى بواقع 5 محطات في شمال سيناء «4 بالعريش و1 بالشيخ زويد»، ومحطتين في جنوب سيناء بالطور ونبق بشرم الشيخ.. أي تضاعف المحطات وزيادتها من 7 محطات إلى 14 محطة بنسبة 100 % .