أخبار عاجلة

أحمد سامي يطيح بظهير سموحة -
لبيب: تلقيت التهنئة من أعضاء مجلس الأهلي ليس بينهم الخطيب -
الجيزة : رفع 120 طنا من المخلفات بمركز الواحات البحرية ( صور) -
استشاري: ممارسة الرياضة مطلوب لشد الترهلات بعد تحويل المسار -
محافظ بورسعيد : نسعى للارتقاء بالقطاع الزراعي داخل سهل الطينة بشرق بورسعيد -
انقطاع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة (التوقيت والتفاصيل) -
محافظ القاهرة يتابع مشروع تطوير القاهرة التاريخية -
مؤسسة كهرباء عدن تعلن التوقف التدريجي لمحطاتها بسبب نفاد الوقود -
مروى اللبنانيه تطرح كليب «قلبي يا ناس».. وتوكد: عايشة بسببها حالة حب (فيديو وصور) -
افتتاح موسم جمعية الفيلم بالبيت الروسي 4 سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الإسماعيلية تتجمل استعدادًا لاستقبال المهرجان الدولي للفنون الشعبية

Print
الإسماعيلية تتجمل استعدادًا لاستقبال المهرجان الدولي للفنون الشعبية الإسماعيلية تتجمل استعدادًا لاستقبال المهرجان الدولي للفنون الشعبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد محافظة الإسماعيلية، لانطلاق مهرجان الفنون الشعبية الدولي الحادي والعشرون للفنون الشعبية والذي يحظى بأهمية بالغة لدي جموع المواطنين، وتستقبل المحافظة خلاله الوفود الأجنبية والمصرية للاستمتاع بالعروض المتميزة وكذلك بجمال وحفاوة الإستقبال.

من جانبه، أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال بيان صحفي، أصدرته إدارة الإعلام والعلاقات العامة، قبل قليل، أن جميع قطاعات المحافظة تشهد اعمال تطوير وتجميل بكافة المراكز والمدن.

كما وجه محافظ الإسماعيلية، رئيس جهاز التجميل بالمحافظة المهندسة تغريد بضرورة عودة الوجه الجمالي والتطوير لمداخل المحافظة الرئيسية، بالإضافة إلى الميادين الرئيسية.

وفي السياق ذاته، انطلقت أعمال التجميل بمدخل مدينة ابو صوير، وذلك بالتعاون بين رئيس جهاز التجميل ونائب رئيس مدينة أبوصوير.

أسفرت أعمال التطوير بمدينة ابو صوير، عن رفع جميع المخلفات وتنفيذ أعمال تسوية الأرض تمهيدا لزراعتها، وذلك بمدخل الإسماعيلية خلف كمين نفيشة، كما تم زراعة الف وخمسمائة شتلة بالميدان.

الإسماعيلية تتجمل استعدادا لإستقبال مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الحادي و العشرون
الإسماعيلية تتجمل استعدادا لإستقبال مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الحادي و العشرون

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد سامي يطيح بظهير سموحة

أحمد سامي يطيح بظهير سموحة

لبيب: تلقيت التهنئة من أعضاء مجلس الأهلي ليس بينهم الخطيب

لبيب: تلقيت التهنئة من أعضاء مجلس الأهلي ليس بينهم الخطيب

الجيزة : رفع 120 طنا من المخلفات بمركز الواحات البحرية ( صور)

الجيزة : رفع 120 طنا من المخلفات بمركز الواحات البحرية ( صور)

استشاري: ممارسة الرياضة مطلوب لشد الترهلات بعد تحويل المسار

استشاري: ممارسة الرياضة مطلوب لشد الترهلات بعد تحويل المسار