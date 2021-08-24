الإسماعيلية تتجمل استعدادًا لاستقبال المهرجان الدولي للفنون الشعبية

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تستعد محافظة الإسماعيلية، لانطلاق مهرجان الفنون الشعبية الدولي الحادي والعشرون للفنون الشعبية والذي يحظى بأهمية بالغة لدي جموع المواطنين، وتستقبل المحافظة خلاله الوفود الأجنبية والمصرية للاستمتاع بالعروض المتميزة وكذلك بجمال وحفاوة الإستقبال.

من جانبه، أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال بيان صحفي، أصدرته إدارة الإعلام والعلاقات العامة، قبل قليل، أن جميع قطاعات المحافظة تشهد اعمال تطوير وتجميل بكافة المراكز والمدن.

كما وجه محافظ الإسماعيلية، رئيس جهاز التجميل بالمحافظة المهندسة تغريد بضرورة عودة الوجه الجمالي والتطوير لمداخل المحافظة الرئيسية، بالإضافة إلى الميادين الرئيسية.

وفي السياق ذاته، انطلقت أعمال التجميل بمدخل مدينة ابو صوير، وذلك بالتعاون بين رئيس جهاز التجميل ونائب رئيس مدينة أبوصوير.

أسفرت أعمال التطوير بمدينة ابو صوير، عن رفع جميع المخلفات وتنفيذ أعمال تسوية الأرض تمهيدا لزراعتها، وذلك بمدخل الإسماعيلية خلف كمين نفيشة، كما تم زراعة الف وخمسمائة شتلة بالميدان.

الإسماعيلية تتجمل استعدادا لإستقبال مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الحادي و العشرون