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«الطب النفسي» بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

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«الطب النفسي» بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية «الطب النفسي» بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، فوز مركز الطب النفسى وأمراض المخ والأعصاب بالميدالية الماسية للمره الثانية على التوالي من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية.

وهنأ رئيس جامعة طنطا، مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بقيادة عميد كلية الطب الدكتور أحمد غنيم على هذا الإنجاز، مشيدًا بجهود قسم الأمراض العصبية والنفسية ومركز الطب النفسي وطب المخ والأعصاب بكليه الطب بالجامعة.

أشار الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن مركز الطب النفسى وأمراض المخ والأعصاب استطاع حصد الميدالية الماسية لعام 2021، والتى تعد أعلى تصنيف من الجمعية الاوروبية للسكتة الدماغية، حيث سبق له الحصول على الميدالية الذهبية والميدالية البلاتينية والماسية .

وأوضح عميد طب طنطا، أن هذه الجائزة تأتى تقديرًا واعترافًا دوليًا لجودة الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية والتى تشمل حقن مرضى السكتة الدماغية، وعمليات القسطرة المخية للسكتة الدماغية، وخدمات ما بعد الحقن والقسطرة من عنايات مركزة مكثفة.

المصرى اليوم

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