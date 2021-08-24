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طلاب جامعة المنيا يزورون قرى «حياة كريمة» بالمحافظة

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طلاب جامعة المنيا يزورون قرى «حياة كريمة» بالمحافظة طلاب جامعة المنيا يزورون قرى «حياة كريمة» بالمحافظة

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شهد طلاب جامعة المنيا خلال، الثلاثاء، ثاني زيارتهم الميدانية لقرى مركز مغاغة التي يتم تطويرها ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنيا.

تأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات الميدانية لطلاب جامعة المنيا لمشروعات حياة كريمة بقري محافظة المنيا، التي أطلقتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت رعاية الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال شهر أغسطس الجاري تحت شعار «حياة كريمة.. بداية الجمهورية الجديدة» والتي بدأتها بزيارات لمشرعات قري مركز أبوقرقاص الأسبوع الماضي.

شملت الزيارة تفقد محطة المعالجة المركزية للصرف الصحي بقرية «برطباط» والتي يتم إنشاؤها على مساحة 11 فدان قابلة للتوسع بإضافة 15 فدان جديدة، إلى جانب زيارة المنشآت والأبنية التعليمية، وكذلك الشبكات الأرضية للصرف الصحي، وتوصيل شبكات المياه بقرية «شم البحرية»، كما تم تفقد مستشفى الحميات بكفر «المداور» بقرية «دميانة»، ومحطة مياه الشرب المرشحة بقرية «أبا البلد».

المصرى اليوم

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