أخبار عاجلة

أحمد سامي يطيح بظهير سموحة -
لبيب: تلقيت التهنئة من أعضاء مجلس الأهلي ليس بينهم الخطيب -
الجيزة : رفع 120 طنا من المخلفات بمركز الواحات البحرية ( صور) -
استشاري: ممارسة الرياضة مطلوب لشد الترهلات بعد تحويل المسار -
محافظ بورسعيد : نسعى للارتقاء بالقطاع الزراعي داخل سهل الطينة بشرق بورسعيد -
انقطاع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة (التوقيت والتفاصيل) -
محافظ القاهرة يتابع مشروع تطوير القاهرة التاريخية -
مؤسسة كهرباء عدن تعلن التوقف التدريجي لمحطاتها بسبب نفاد الوقود -
مروى اللبنانيه تطرح كليب «قلبي يا ناس».. وتوكد: عايشة بسببها حالة حب (فيديو وصور) -
افتتاح موسم جمعية الفيلم بالبيت الروسي 4 سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

برلماني عن عودة المصريين من أفغانستان: المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية

Print
برلماني عن عودة المصريين من أفغانستان: المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية برلماني عن عودة المصريين من أفغانستان: المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، الثلاثاء، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح بعودة المصريين من أفغانستان، والبعثة الأزهرية، ومسؤولي السفارة المصرية، تؤكد امتلاك الدولة المصرية للقدرة والقوة التي تمكنها من حماية مواطنيها في أي مكان في العالم باعتباره على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد «شلبي»، في بيان أصدره، الثلاثاء، على أن حرص القيادة السياسية المصرية على حياة المواطن بإعتباره «خط أحمر»، ليس بجديد على المصريين، حيث أصدرت توجيهات رئاسية من قبل لنقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة، والمصريين العالقين في كل دول العالم نتيجة جائحة كورونا.

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، على أن الاستجابة السريعة من الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج، يعكس إيمانها العميق باعتبار المواطن المصري «ثرورة»، وأن حمايته ونجدته «حق واجب».

وأوضح شلبي، أنه رغم الأحداث المتسارعة في أفغانستان وصعوبة الأوضاع الإنسانية في كابول، ما جعل دول كثيرة عجزت عن إجلاء رعاياها أو تخرجهم من هناك حتى هذه اللحظة، إلا أن مؤسسات الدولة المصرية كعادتها قادرة على إنجاز الصعاب، في ظل حرص الرئيس السيسي على الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين في الداخل والخارج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

السيسي يبحث مع محمود عباس الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

السيسي يبحث مع محمود عباس الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

جلسة مباحثات ثنائية بين السيسي وعباس أبومازن في الاتحادية

جلسة مباحثات ثنائية بين السيسي وعباس أبومازن في الاتحادية