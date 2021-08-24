برلماني عن عودة المصريين من أفغانستان: المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، الثلاثاء، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، والبعثة الأزهرية، ومسؤولي السفارة المصرية، تؤكد امتلاك الدولة المصرية للقدرة والقوة التي تمكنها من حماية مواطنيها في أي مكان في العالم باعتباره على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد «شلبي»، في بيان أصدره، الثلاثاء، على أن حرص القيادة السياسية المصرية على حياة المواطن بإعتباره «خط أحمر»، ليس بجديد على المصريين، حيث أصدرت توجيهات رئاسية من قبل لنقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة، والمصريين العالقين في كل دول العالم نتيجة جائحة كورونا.

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، على أن الاستجابة السريعة من الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج، يعكس إيمانها العميق باعتبار المواطن المصري «ثرورة»، وأن حمايته ونجدته «حق واجب».

وأوضح شلبي، أنه رغم الأحداث المتسارعة في أفغانستان وصعوبة الأوضاع الإنسانية في كابول، ما جعل دول كثيرة عجزت عن إجلاء رعاياها أو تخرجهم من هناك حتى هذه اللحظة، إلا أن مؤسسات الدولة المصرية كعادتها قادرة على إنجاز الصعاب، في ظل حرص الرئيس السيسي على الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين في الداخل والخارج.