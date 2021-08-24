أخبار عاجلة

أحمد سامي يطيح بظهير سموحة -
لبيب: تلقيت التهنئة من أعضاء مجلس الأهلي ليس بينهم الخطيب -
الجيزة : رفع 120 طنا من المخلفات بمركز الواحات البحرية ( صور) -
استشاري: ممارسة الرياضة مطلوب لشد الترهلات بعد تحويل المسار -
محافظ بورسعيد : نسعى للارتقاء بالقطاع الزراعي داخل سهل الطينة بشرق بورسعيد -
انقطاع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة (التوقيت والتفاصيل) -
محافظ القاهرة يتابع مشروع تطوير القاهرة التاريخية -
مؤسسة كهرباء عدن تعلن التوقف التدريجي لمحطاتها بسبب نفاد الوقود -
مروى اللبنانيه تطرح كليب «قلبي يا ناس».. وتوكد: عايشة بسببها حالة حب (فيديو وصور) -
افتتاح موسم جمعية الفيلم بالبيت الروسي 4 سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إجراء 618 عملية وتسليم 412 نظارة طبية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية

Print
إجراء 618 عملية عيون وتسليم 412 نظارة طبية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية إجراء 618 عملية وتسليم 412 نظارة طبية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» والتي قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

واضاف المخافظ بأنه تم توقيع الكشف الطبي على عدد من الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم تحويل عدد(618) مريض لإجراء الفحوصات الطبية وعمل عمليات العيون لهم، كما تم تسليم عدد (412 ) نظارة طبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، مؤكدا أن معدلات التوزيع تتم على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة، يأتى هذا في إطار مساعدة الأسر الأكثر احتياجا ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وأشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

السيسي يبحث مع محمود عباس الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

السيسي يبحث مع محمود عباس الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

جلسة مباحثات ثنائية بين السيسي وعباس أبومازن في الاتحادية

جلسة مباحثات ثنائية بين السيسي وعباس أبومازن في الاتحادية