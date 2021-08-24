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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» والتي قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

واضاف المخافظ بأنه تم توقيع الكشف الطبي على عدد من الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم تحويل عدد(618) مريض لإجراء الفحوصات الطبية وعمل عمليات العيون لهم، كما تم تسليم عدد (412 ) نظارة طبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، مؤكدا أن معدلات التوزيع تتم على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة، يأتى هذا في إطار مساعدة الأسر الأكثر احتياجا ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وأشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.