ريال مدريد يعلن رسميًا تمديد عقد «الصخرة» فالفيردي

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في خطوة مهمة ضمن خطة نادي ريال مدريد للحفاظ على القوام الأساسي للفريق الكروي الأول بالنادي خلال السنوات المقبلة، أعلن وصيف بطل الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء 24 أغسطس رسمياً، عن تمديد عقد لاعب وسطه الشاب فيدي فالفيردي.

وينتهي عقد الموهوب الأوروجواياني فالفيردي مع النادي الملكي في يونيو من عام 2021 قبل أن يعلن النادي الإسباني عن تمديد عقده لعامين إضافيين.

وسيظل فالفيردي في صفوف ريال مدريد وفقاً للعقد الجديد حتى يونيو 2027، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود الجديدة في مقر النادي بالمدينة الرياضية فالديبياس، والتقط الصور التذكارية بقميص يحمل رقم العام 2027 برفقة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: توصل ريال مدريد لاتفاق مع فيدي فالفيردي من أجل تمديد عقده حتى 2027.

وكان فالفيردي في الصيف الماضي هدفاً لعدد كبير من الأندية العالمية على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد، رفض تماماً فكرة التفريط في اللاعب.

الجدير بالذكر أن فيدي فالفيردي، هو رابع لاعب ينجح ريال مدريد هذا الصيف في تجديد تعاقده، بعد الثلاثي: المدافع الإسباني داني كارفاخال والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما والحارس البلجيكي تيبو كورتوا.