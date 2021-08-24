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مخالفة 16 منشأة عقب تنفيذ جولات على منافذ بيع الأجهزة المنزلية

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استهدفت التأكد من "بطاقة كفاءة الطاقة" على مختلف المنتجات

مخالفة 16 منشأة عقب تنفيذ جولات على منافذ بيع الأجهزة المنزلية

نفذت جهات حكومية عدة جولات رقابية على منافذ بيع الأجهزة المنزلية في كافة مناطق المملكة للتأكد من وجود "بطاقة كفاءة الطاقة" على منتجات "الثلاجات، المجمدات، المجففات، الغسالات والمكيفات".

وشملت الجولات "الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية"، وأسفرت عن 2024 زيارة، ومخالفة 16 منشأة، وضبط 102 منتج مخالف.

وتنوعت المخالفات ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونة "أسود وأبيض"، ومنتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة غير واضح "مطموس، ممزقة، غير مقرؤة، أو منتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة القديمة "النجوم".

وشارك في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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