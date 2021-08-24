محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال تطوير وتوسعة المدارس التي يتم إنشائها وتطويرها في قرى مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تابع أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الدكتورة سميرة موسى الإعدادية بقرية سنبو الكبرى والمتوقع انتهاء الأعمال بها منتصف شهر أكتوبر القادم بتكلفة مالية تقدر بمليون جنيه، كما تابع أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة تفهنا العزب الابتدائية الجديدة والمتوقع الانتهاء منها منتصف أكتوبر القادم بتكلفة مالية تقدر ب ٦٠٠ ألف جنيه.

كما تابع محافظ الغربية أعمال تجديد مدرسة كفر شمارة الابتدائية المشتركة، والتي يتم تجديدها بتكلفة ٦٠٠ ألف جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى ٧٠ % وسيتم تسليمها في أكتوبر المقبل، وكذلك أعمال التجديد والإحلال الجزئي بمدرسة ميت الرخا الثانوية المشتركة والمتوقع الانتهاء منها في ٢٢ من ديسمبر القادم حيث وصلت نسبة التنفيذ بها ١٠٪؜ بتكلفة إجمالية مالية ٣مليون جنية.

وأكد المحافظ أن مشروعات قطاع التعليم المنفذة بقرى زفتى يبلغ عددها ١٠٠ مشروع بتكلفة مالية ٣٤٤.٢٤ مليون جنيه، تم البدء ب ٥٩ مشروع منها بنسبة تنفيذ ٢٣٪؜.