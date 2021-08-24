التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيلمًا وثائقيًا عن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، والتي تمت خلال الفترة من 10 يوليو الماضى وحتى 5 أغسطس الجاري.

وأجرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً مع الدكتور رمضان محمد رمضان رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لشرح تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات والرد على معظم التساؤلات لدى أولياء الأمور والطلاب بشأن دقة ومصداقية التصحيح الإلكتروني.

ويوضح الفيديو كم العمل الكبير الذي قام به جميع العاملين في الوزارة لإنجاح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأكد شوقي في حواره أن المركز القومي للامتحانات هو المكان الذى تصنع فيه بنوك الأسئلة وتوضع به امتحانات الثانوية العامة وكذلك يشرف علي عملية التصحيح الإلكتروني البابل شيت.

وقال الدكتور رمضان محمد رمضان رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أن المركز هو مركز بحثي تم إنشاؤه بقرار جمهوري عام ١٩٩٠ ويضم ٥ أقسام أهمها قسم تطوير الامتحانات وهو المعني بوضع آلية وتطوير سياسات التقييم و الامتحانات في مصر وإنشاء بنوك الأسئلة.

وأضاف أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية إنشاء بنوك الأسئلة للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي بجميع المقررات الدراسية.

وأشار رمضان إلي أن المركز يضم نحو ٧٠ أستاذا جامعيا في تخصصات التربية والتعليم فضلا عن عدد كبير من المعلمين المشاركين فى وضع بنوك الأسئلة والإشراف على عملية التصحيح.

وأعلن رمضان رحلة تصحيح البابل شيت بدءا من استلامه من الطالب وحتي صدور درجة الامتحان علي قاعدة بيانات الوزارة.

وأكد أن المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر هي الكنترول المركزي لتصحيح البابل شيت ويضم بداخله ١١ كنترول مصغر لجميع قطاعات وكنترولات الجمهورية وكل غرفة تضم ١٠ أفراد مسؤولين عن مراجعة وإحصاء أوراق البابل شيت والتأكد من تسجيل أرقام جلوس الطلاب وبياناتهم عليها وأكواد الامتحانات.

وأضاف رمضان أن المرحلة التالية للتصحيح هي دخول أوراق البابل شيت علي أجهزة سكانر والتي تصل سرعتها إلي ١٢ ألف ورقة في الساعة وتنتهي من ١٢٠ ألف ورقة خلال ٨ ساعات.

وأكد رمضان أن عدد أوراق البابل شيت يبلغ نحو ٦ مليون ورقة امتحانيه كحصيلة امتحان ٦٥٠ ألف طالب وطالبة في نحو ١١ مادة.

وتابع قائلاً، أن البابل شيت يتم مسحه ضوئيا علي سكانر ويتم تسجيله والاحتفاظ بنسخة منه تضمن الباركود الخاص بإعلان نتيجة الطالب علي قاعدة بيانات الوزارة ثم يتم رجوع ورق البابل شيت الكنترول المركزي للاحتفاظ به عند الضرورة لذلك وبالتالي أصبح لدينا نسخة الكترونية ونسخة ورقية من البابل شيت وهو دليل إجابة الطلاب علي الامتحانات.

وأضاف أنه بعد ذلك يأتي دور مدخلي البيانات وعددهم ٣٧٥ شخص يقومون علي جزء السوفت وير منهم شخصين مهمتهم ادخال بيانات الطلاب المكتوبة بخط اليد ( رقم الجلوس وكود الامتحانات) لأن السوفت وير لا يقرأ المكتوب بخط اليد،مؤكدا أن الشخصين لا يظهر لهم سوي جزء بيانات الطالب فقط من البابل شيت ولا يظهر لهم اجابات الطلاب.

وأضاف أن إدخال بيانات البابل شيت والأكواد هي العملية التى تحدد أي نموذج إجابة سيتم تصحيحه مع هذه الورقة.

ويجب تطابق ادخال البيانات من الشخصين والا يتم الرجوع لشخص ثالث للتأكد من صحة البيانات المكتوبة من الطالب وخاصة الأرقام المكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية.

وشدد رمضان علي عملية تأمين أوراق البابل شيت داخل الكنترول المركزي وعدم دخول أي شخص داخل الكنترولات المصغرة خلال وبعد انتهاء التصحيح، كما يتم الفصل بين غرف مدخلي البيانات والماسح الضوئي والكنترولات.

وأضاف بعد انتهاء عملية إدخال البيانات تأتي عملية التصحيح والتي يظهر فيها الجزء السفلي من ورقة البابل شيت وتضم الدوائر المظللة من قبل الطالب ، ويكون دور الأشخاص التأكد من تعرف السكانى علي اجابات الطالب وفي حالة الشطب علي إجابة واختيار أخري لا يستطيع السكانى التعرف عليها فيتم ادخال ملاحظة علي الكمبيوتر بإجابة الطالب الصحيحة بعد الشطب ،ويتم مراجعة ورقة الطالب من شخصين وفي حالة عدم توافقهم علي الإجابة يتم الاستعانة بشخص ثالث لحسم إجابة الطالب.

وأضاف تأتي بعد ذلك دور فرق التصحيح وهم فريقين منفصلين تماما أحدهم فريق المركز القومي للامتحانات و فريق شركة بيرسون العالمية لتصحيح امتحانات ال ig ، حيث يتسلم كل فريق ٤ نماذج للإجابة لوجود ٤ نماذج امتحانات مختلفة الترتيب لنفس الأسئلة.

وردا على اشاعات تبديل نماذج الإجابة مع نماذج الأسئلة أكد رمضان أن عملية المسح الضوئي للبابل شيت يتم إدخال أكواد الامتحانات وأرقام نموذج الامتحان وبالتالي يتم تصحيحه وفق رقم النموذج المسجل علي الورقة المتضمنة الباركود الخاص بالطالب والنموذج الامتحان والإجابة الخاص به وبالتالي يتم تقسيم البابل شيت إلكترونيا الي ٤ نماذج إلكترونية كل نموذج يصحح بالمجموعة الخاصة به ولا مجال لحدوث خطأ في ذلك.

وتجول وزير التربية والتعليم ورئيس المركز القومي للامتحانات داخل غرفة الماسح الضوئي خلال عملية النسخ الضوئي للبابل شيت وقال شوقي أن تظليل اجابات الطلاب واضحة وعملية الشطب علي الاجابات قليلة جدا.

وأكد الدكتور رمضان محمد رمضان رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أن نتيجة طلاب الثانوية العامة بالمستشفيات والسجون ممتازة حيث أجاب الطلاب بشكل جيد جدا، كما تم التأكد من نتائج الطلاب المقيمين للمواد علي سنتين ،وكذلك موقف الشؤون القانونية للطلاب الغشاشين.

وشملت مراحل مراجعة النتيجة التأكد من عدم تكرار أرقام جلوس أو أكواد الطلاب.

وأضاف بعد انتهاء عملية التأكد من تصحيح النتيجة يتم مطابقة عملية التصحيح بين فريقين القومي للامتحانات وفريق شركة بيرسون العالمية ،مؤكدا أن نسبة التطابق بلغت ١٠٠٪ وبدون وقوع أي أخطاء.

وعن المشكلات التي ظهرت خلال عملية التصحيح هو أن بعض الطلاب قاموا بتبديل أرقام جلوسهم بأرقام جلوس طلاب آخرين وبالتالي كانت تظهر نتيجتين لنفس الرقم وكنا نضطر للرجوع للحالات ورقيا للتأكد من صحة النتيجة.

وعن سبب عدم اكتشاف الخطأ من مدخلي البيانات في البداية أكد رمضان أن الرقم مكتوب سليم ولكن تم تبديل الأرقام وترتيبها ولكن تم حل الاشتباكات والرجوع لورقة كل مادة حتي وصلنا بعدد الحالات إلي صفر.

وأضاف رمضان أنه تم تصحيح عينة عشوائية تقدر ب ٥٪ من الأوراق يدويا عن طريق شبلونة.

وحول الإشاعات المتداولة حول عدم نشر نماذج الاجابات ووجود أخطاء في وضع الأسئلة وإجاباتها قال رمضان أن عملية بناء بنوك الأسئلة تتم وفق مخطط معين يبدأ بالتعاون مع عدد كبير من الموجهين للمواد المختلفة ومعهم عدد كبير من المعلمين ويتم الحصول علي نواتج التعلم من مركز اعداد المناهج والتقويم التربوي والمقرر أن يكون الطالب اكتسبها خلال العام الدراسي ،ويتم وضع نواتج التعلم في نموذج التقييم ووضع خطة لكيفية قياس كل ناتج من نواتج التعلم وفي أي مستوي من المستويات المعرفية وليس بالضرورة أن يكون السؤال من الكتاب المدرسي والذي يسمح للطالب باصطحابه داخل اللجنة،وبعد وضع الأسئلة يتم مراجعة جودة الأسئلة من فريق متعدد تبدأ من رئيس الماده والموجه والمراجع والذي يقر السؤال ويعتمده أو يقوم بتعديله أو رجوعه مرة أخرى،وبعد إقرار السؤال يقوم مدخل البيانات بكتابته علي الحاسب الآلي وتصميم الأشكال الهندسية أو المعادلات أو الدوائر الكهربائية ويتم طباعته ويعود المراجعه مرة أخرى.

ويمكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي:

https://we.tl/t-6dx3R7k1f4