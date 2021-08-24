مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا

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أعلن اللواء مهندس حسن عبدالغنى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه تم البدء في تفعيل منظومة الطباعة الفورية لفواتير مياه الشرب بالتعاون مع مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

واوضح رئيس مياه سوهاج - فى تصريح له اليوم - أنه تم توفير عدد 75 جهاز طابعة فورية يتم إتصالها بأجهزة الهاند هيلد المستخدمة حالياً، وذلك بهدف توفير الوقت وطباعة الفواتير لدى العميل مما يقلل تكاليف الطباعة العادية وسهولة المتابعة وتقييم الأداء، وحصر المبالغ المحصلة فورياً، وأنه سيتم تطبيق هذا النظام بفرع البلينا كمرحلة أولى لمنظومة الطباعة الفورية على أن يتم تعميمها في حالة نجاحها.