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باريس سان جيرمان يقرر التضحية بـ 3 لاعبين

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باريس سان جيرمان يقرر التضحية بـ 3 لاعبين باريس سان جيرمان يقرر التضحية بـ 3 لاعبين

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قرر مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الاستغناء عن عدد من لاعبي الفريق في الأيام القليلة المقبلة، قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية في أوروبا.

ووفقا لما كشفت عنه تقارير فرنسية في الساعات الماضية فقد استقر الجهاز الفني للعملاق الفرنسي على الإطاحة بثلاثة لاعبين، أخبر ماوريسيو بوكيتينو مجلس الإدارة أنه لا حاجة له بجهودهم في الفترة المقبلة.

وتعاقد نادي باريس سان جيرمان، مع خمسة لاعبين من العيار الثقيل، في الصيف الجاري، وهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس والمغربي أشرف حكيمي والإيطالي جيانلويجي دوناروما والهولندي جورجينيو فينالدوم.

وكتبت صحيفة «لو بارزيان» الفرنسية أن اللاعبين الثلاثة الذين استقر بوكيتينو على الاستغناء عنهم، هم: البرازيلي رافينيا ألكانتارا والإسباني بابلو سارابيا ولايفن كورزاوا.

ولم يعتمد ماوريسيو بوكيتينو على اللاعبين الثلاثة بشكل كبير في مباريات الفريق الفرنسي حتى الآن بشكل أساسي، رغم غياب العديد من العناصر عن الفريق في بداية انطلاق بطولة الدوري وعلى رأس الغائبين كان الأسطورة ميسي والموهوب نيمار.

المصرى اليوم

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