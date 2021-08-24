سر المكالمة الأخيرة قبل مقتل زوجة في شقة بلطيم : مراتك بتخونك.. قرارات عاجلة من النيابة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في قتل موظف لزوجته داخل «شقة بلطيم» بمحافظة كفر الشيخ أثناء رحلة المصيف، أن الزوج تلقى مكاملة هاتفية من شخص مجهول اعترف له بارتباطه بعلاقة غير شرعية مع زوجته فقام بخنقها وطعنها بالسكين أمام طفليهما وسقطت جثة هامدة على الأرض.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تلقت بلاغا من سمسار عقارات بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقة سكنية تابعة له بمصيف بلطيم، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى «أنغام. ع» 18 سنة، مصابة بجرح طولي بمنطقة البطن.

وقال السمسار في المحضر إنه تلقى اتصالاً من زوج المجني عليها ويدعى «أحمد»، 29 سنة، أبلغه بأنه قتل زوجته وتركها هي وأطفالها في الشقة التي استأجرها يوم الجمعة الماضي للإقامة فيها خلال أسبوع المصيف.

كشفت التحريات أن الزوج قتل زوجته أمام طفليهما، أحدهما سنتان ونصف والآخر سنة واحدة، وتركهما بجوار جثتها في الشقة، التي تقع في الطابق الثاني في العقار الكائن بشاطئ الزهراء، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وعرضه على النيابة العامة.

اقرأ أيضا.. اعتاد مشاهدة الأفلام الإباحية وتقليدها.. اعترافات ربة منزل بقتل زوجها في إمبابة

بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بقتل زوجته خنقا وطعناً بمنطقة البطن، وترك جثتها مع أطفالها وهرب إلى قريته بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ .

وقال إنه سبق أن تشاجر مع زوجته وتركت بسببها منزل الزوجية الشهر الماضي وتم التدخل من بعض الأقارب للصلح بيننا، وبعدها سافرنا إلى منطقة بلطيم للمصيف وتم استئجار شقة للإقامة فيها خلال فترة الإجازة.

جثة - صورة تعبيرية - صورة أرشيفية

أضاف المتهم يوم الحادث تلقيت مكالمة من شخص مجهول، أكد لي أنه على علاقة غير شرعيه معه زوجتي وانها حامل منه في شهرين وعندما واجهت زوجتي بمضمون المكالمة، ولم أجد رداً مقنعاً منها، فقمت بخنقها باستخدام ملاءة السرير، ثم طعنتها عدة طعنات حتى أخرج أحشاءها من بطنها.

أمرت النيابة العامة بتسليم الطفلين إلى جدهما لأمهما، وتم تشريح الجثة، للتأكد من رواية حمل المجني عليها من عدمه، كما قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ودفن الجثة بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، وحجز المتهم على ذمة التحريات.

اقرأ.. العثور على سيدة في حالة تعفن ببولاق الدكرور.. والأمن يكشف اللغز