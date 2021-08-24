نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي)

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حرص الفنان نضال الشافعي على توجيه الشكر لكل زملائه الذين حرصوا على زيارته ومساندته في أزمته المرضية التي ألمت به مؤخرًا، والتي تطلبت إجراءه جراحة عاجلة في القولون، وكتب عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام: «شكراً لكل من دعا لي بالشفاء، وشكرا لكل من سعى قلبًا وفعلاً لمساندتي، الحمد لله على كل حال».

نضال الشافعى والأب بطرس دانيال

من جانبها حرصت الفنانة منة فضالي على زيارة «نضال» وبصحبتها المخرج حسني صالح والفنان مدحت تيخة، ونشرت صورة لهما معًا عبر حسابها الخاص على موقع الصور انستجرام وعلقت عليها وكتبت: «كنا عند نضال بس احتراما إنه تعبان محبناش نصوروا الحمدلله ضحكتك بالدنيا يا صاحبي وربنا يحفظلك مراتك والله يعينها عليك ويعينا احنا كمان، نضال الحمدلله زي الفل ربنا يتمم شفاه على خير حبيت اطمن كل الناس».