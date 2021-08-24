اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

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عقدت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم اجتماعا تمهيديا للاعداد للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى قبل تطوره لفشل كلوي.

وأكد الدكتور أحمد عمر من إدارة الرعاية الصحية الأساسية في الاجتماع اليوم مع مديرى الادارات الصحية ومشرفى الادارات.. بحضور الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى والدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة.. أنه من بين العديد من المبادرات الصحية الرئاسية مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وذلك ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».. مشيرا إلى تكليفات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بتوفير خدمة فرص اكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا.. مما يسهل العلاج والشفاء على مستوى المحافظة.

وأوضحت الدكتورة إسراء حسن من إدارة الرعاية الصحية بالمديرية أن المبادرة تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة، وأن الاعتلال الكلوى بحسب الموقع ماوصفته منظمة الصحة العالمية بأنه المرض المزمن الأكثر عرضة للإهمال، وأن هناك عدد من الأمراض السارية وغير السارية التي تؤدى إلى إصابة الكلى بمضاعفات، ولا يتسنى للعديد من المصابين بمرض الكلى سبل الحصول على الرعاية، وأن مصطلح الاعتلال الكلوى يشير إلى أي مرض يصيب الكلى، ولا يعنى الفشل الكلوى.. وإنما أي ضرر يلحق أذى بالكلى، وأن الهدف من المبادرة هو اجراء مسح صحى لمرضى السكر والضغط لتقليل نسبة الاصابة والوفيات بالأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لمرض الاعتلال الكلوى ومتابعة الحالات المكتشفة، وهذا ما سيتم استكماله في مبادرة الاعتلال الكلوى .

ومن جانبه.. أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى على أهمية المتابعة الطبية لتقديم العلاج المناسب لذوى الأمراض المزمنة حتى لا يتطور الأمر إلى الفشل الكلوى، وهو المرحلة الأخيرة من مرض الكلى .