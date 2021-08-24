لتعويض رحيل لوكاكو .. الإنتر يفاوض مهاجم «الأتزوري»

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يبحث مسؤولو نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن تدعيم الخط الأمامي للفريق بلاعب مميز ولديه قدرات بدنية وفنية قوية، قبل غلق باب الميركاتو الصيفي في أوروبا بنهاية الشهر الجاري.

ورحل عن خط هجوم فريق الإنتر في الصيف الجاري، المهاجم البلجيكي العملاق روميلو لوكاكو، الذي انتقل إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي مقابل 115 مليون يورو.

ونجح مسؤولو الإنتر خلال الصيف الجاري في التعاقد مع المهاجم الدولي المخضرم إدين دجيكو، قادماً من روما الإيطالي، لكن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب أنطونيو كونتي، طالب مجلس إدارة النادي بالتعاقد مع مهاجم مميز وقوي جديد.

وكشفت تقارير إيطالية اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن مسؤولي الإنتر استقروا على المهاجم الجديد، الذي سيحاولون التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، قبل غلق باب الميركاتو الصيفي.

ويرغب مسؤولو الإنتر في التعاقد مع المهاجم العملاق أندريا بيلوتي، رأس حربة فريق تورينو والمنتخب الإيطالي، والذي توج مع الأزوري بلقب كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 في العام الجاري.

وكتبت شبكة «سكاي» الرياضية الإيطالية أن وفداً من نادي إنتر ميلان، ضم: بيبي ماروتا وبييرو أوسيليو، التقوا مع أوربانو كايرو رئيس نادي تورينو.

وينتهي عقد أندريا بيلوتي مع تورينو بنهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل، ويرغب ناديه في بيعه مقابل 20 مليون يورو، مع الحصول على عائد من بيعه مستقبلاً لأي نادٍ.