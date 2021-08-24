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الإسماعيلي يكشف حقيقة بيع «المحمدي» ومصير إيهاب جلال

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الإسماعيلي يكشف حقيقة بيع «المحمدي» ومصير إيهاب جلال الإسماعيلي يكشف حقيقة بيع «المحمدي» ومصير إيهاب جلال

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كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، عن حقيقة رحيل باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال علاء وحيد في تصريحات إذاعية: «لا أساس من الصحة لما تردد عن بيع باهر المحمدي في الميركات الصيفي الجاري»، مؤكدًا: «لا توجد أي نية لبيع المحمدي، في الفترة الجارية، إدارة النادي هدفها الرئيسي الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتجديد عقود اللاعبين».

وعن تجديد التعاقد إيهاب جلال، المدير الفني قال: «إيهاب جلال طلب استغلال اسم الإسماعيلي الكبير من أجل جذب الصفقات التي يرغب في ضمها، بالتواجد في فريق عريق يستطيع المنافسة في الموسم المقبل».

وتابع: «إيهاب جلال وضع شرطا للبقاء مع الإسماعيلي وهو نجاح النادي في التعاقد مع الصفقات التي طلبها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية».

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