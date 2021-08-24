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"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه جازان
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السبت 04 سبتمبر 2021 10:45 مساءً
تمديد تكليف "العمري" مديرًا لصحة القنفذة لمدة عام
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السبت 04 سبتمبر 2021 10:45 مساءً
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم الباليستي باتجاه منطقتَيْ نجران والشرقية
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السبت 04 سبتمبر 2021 10:45 مساءً
"بلدية تربة": سبب حريق مرمى النفايات شبهة جنائية.. وللأسف للمرة الثالثة
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السبت 04 سبتمبر 2021 10:45 مساءً
البحرين تدين إطلاق ميليشيا "الحوثي" طائرات مسيَّرة "مفخخة" تجاه المملكة
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السبت 04 سبتمبر 2021 10:45 مساءً
ضبط لصين أثناء سرقة الغلال من منزل مزارع في سوهاج
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السبت 04 سبتمبر 2021 10:39 مساءً
وزير التعليم العالي: إشادة التايمز العالمية بالجامعات المصرية جاءت نتيجة مجهود مجموعة عمل كبيرة
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السبت 04 سبتمبر 2021 10:39 مساءً
السودان يصدر بيانا بشأن «تصريحات الجيش الإثيوبي» حول «سد النهضة»
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السبت 04 سبتمبر 2021 10:39 مساءً
إعادة فتح مطار كابول لاستقبال المساعدات واستئناف الرحلات الداخلية
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السبت 04 سبتمبر 2021 10:39 مساءً
الصحة الأردنية تسجل 415 إصابة و 9 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية
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السبت 04 سبتمبر 2021 10:39 مساءً
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مراسل شبكتنا يرصد تسارع عمليات الإجلاء من كابول وأول هجوم على المطار
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:06 مساءً
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