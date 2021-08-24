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شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص سرقوا مركبة واستخدموها في جرائم

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شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص سرقوا مركبة واستخدموها في جرائم شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص سرقوا مركبة واستخدموها في جرائم
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص سرقوا مركبة واستخدموها في جرائم

‬صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، وآخر من الجنسية السورية، جميعهم مخالفون لنظام الإقامة، بين العقدين الثاني والرابع من العمر.

وقال "الكريديس" إنهم سرقوا مركبة واستخدموها في تنفيذ جرائمهم المتمثلة بسرقة القواطع الكهربائية والنحاسية لمبانٍ تحت الإنشاء وبيعها.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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