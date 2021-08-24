شوشة يستقبل وفد المجلس الأعلى للجامعات

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استقبل الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات المكلف بتفقد المنشآت الخاصة بكلية الطب البشرى في جامعة العريش، برئاسة الدكتور فتحى مقلدى بجامعة قناة السويس، والدكتور أحمد نجيب العضو المنتدب، وذلك بحضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش والدكتور أسامة زكرى عميد كلية الطب بجامعة العريش، تمهيدًا لاعداد تقرير بها وتقديمه إلى المجلس للموافقة على افتتاح الكلية.

وأكد المحافظ على اهتمام جميع مؤسسات الدولة بمحافظة شمال سيناء وحرص الدولة على الاسراع في خطى التنمية على أرض سيناء، وأن انشاء كلية للطب يدعم هذا الاهتمام والذى يمثل نقلة كبيرة في الجانب العلمى.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن هناك اهتمام واضح من جانب الدولة بتنمية وتعمير سيناء، ويتضح ذلك من القرار الجمهورى بانشاء جامعة العريش وفى انتظار الموافقة على افتتاح كليات أخرى بينها كلية الطب البشرى.

وأضاف أنه سيتم اعداد تقرير مفصل موضحا به الخطوات التي تسير عليها المنشآت الخاصة بكلية الطب للعرض على المجلس الأعلى للجامعات للموافقة على افتتاح الكلية وبدء الدراسة بها.

أعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عن الانتهاء من الانشاءات والمعامل اللازمة لتدريب الطلاب بمجرد الالتحاق بالكلية، مشيرا إلى أن هناك بروتوكول مع وزارة الصحة باستخدام مستشفى العريش العام كمكان لتدريب الطلاب لحين اقامة المستشفى الجامعى، وأن جامعة العريش تضم حاليا 12 كلية، وجارى افتتاح كليات جديدة لخدمة البيئة والمجتمع السيناوى.