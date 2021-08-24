رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعه الشهري مع النواب وعمداء الكليات «أونلاين»

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عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اجتماعه الدورى الذي يلتقى فيه مع نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات «أونلاين» لمتابعة سير العمل بالكليات، ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة القادم أغسطس ٢٠٢١.

وناقش رئيس الجامعة آليات تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات لتحويل الكتاب الجامعى إلى كتاب إلكترونى وذلك بداية من العام الجامعى المقبل، وسيكون المقرر الإلكتروني إجباريا وسيكون تفاعليا ويحمل تدريبات وفيديوهات وصورا، كما ناقش التصورات الكاملة للتطبيق مع وضع ضمانات تحفظ حق الطلاب في الحصول على الكتب الدراسية، وحق أعضاء هيئة التدريس أيضا، وآلية دفع المصروفات للدخول على المنصة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في إطار توجه الجامعات للتحول الرقمى على كافة المستويات، وبما يضمن توفير المادة العلمية للطلاب «أون لاين» عبر المنصة الإلكترونية وتكون جميع المعلومات متاحة أمامهم، بالإضافة إلى تخفيف النفقات والمصروفات على الطلاب، موجها جميع الكليات لسرعة الإنتهاء من التطبيق وتحويل المقررات قبل بدء العام الدراسي الجديد.

واستعرض «مبارك» الفعاليات التي تمت خلال هذا الشهر وأهمها انعقاد الجلسة الأولى للجنة العليا التي تم تشكيلها للإشراف على تطعيمات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وبدء تجهيز نقاط بمختلف كليات ووحدات الجامعة للبدء في إعطاء التطعيمات للجميع، موجها جميع العمداء باتخاذ اللازم وإعلام الجميع بأهمية أخذ التطعيمات وسرعة التسجيل على الموقع لمن لم يأخذ الجرعات.