رئيس جامعة المنوفية يزور مصابي فريق كرة السرعة عقب إجراء عمليات جراحية لهم

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يتابع الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، يوميًا، حالة مصابى حادث فريق كرة السرعة، إثر حادث التصادم الذي وقع فجر الأحد الماضى، في طريق رجوعهم من المشاركة في بطولة لكرة السرعة بالأسمرات، والذى أسفر إصابات استوجبت تدخل جراحى علاجى وتم على الفور عمل العمليات الجراحية اللازمة ونقلهم للعناية الفائقة.

هذا ويحرص رئيس الجامعة يوميا على زيارة المصابين والاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية، كما يحرص على لقاء أهالى المصابين والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم، وتوفير الإقامة لهم بفندق الجامعة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.