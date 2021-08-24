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قرار عاجل من بشأن الدول المعلق القدوم منها

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قرار عاجل من السعودية بشأن الدول المعلق القدوم منها قرار عاجل من بشأن الدول المعلق القدوم منها

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أعلنت المملكة العربية رفع تعليق القدوم المباشر إليها من الدول المعلق القدوم منها، وذلك بالنسبة للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل الأراضي السعودية قبل مغادرتهم لها، والسماح لهم بالعودة إليها بشكل مباشر مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وبدأت المديرية العامة للجوازات بالسعودية الأسبوع الماضى تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى 30 سبتمبر المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد- 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت المديرية أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيها، إلى 30 سبتمبر.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، إلى 30 سبتمبر.

المصرى اليوم

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