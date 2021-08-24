قطّع جثته لأشلاء.. تفاصيل قتل «مسجل» لأخيه للاستيلاء على أمواله بإمبابة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نيابة حوادث شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع «حلاق» متهم بقتل أخيه وتقطيع جثته وإلقاء أجزاء منها بالشارع وسط صناديق قمامة.

كانت «المصرى اليوم» انتقلت إلى مكان العثور على قدمين لذكر شاب، وفق ما أكده الطبيب الشرعي، وطلبت النيابة بإشراف المستشار أحمد شورب، المحامي العام، تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة، وهوية الشخص الذي ألقى بالقدمين بمنطقة السوق في إمبابة.

وعقب تتبع كاميرات المراقبة، وإجراء التحريات السرّية، اتضح أن «حلاق» وراء ارتكاب الجريمة التي أثارت ذعر الأهالي في المنطقة، وأظهرت التحريات التي تسلمتها النيابة أن مرتكب الجريمة لديه معلومات جنائية.

وبضبط المتهم، اعترف بمحضر الشرطة الذي تسلمته النيابة بأنه قتل أخيه الأكبر وقطع جثته «لأنه رفض يديني فلوس سلف»، فقرر الانتقام منه والاستيلاء على أمواله، وخشية افتضاح أمره قطع الجثة إلى أشلاء، وألقى بالساقين المبتورتين من أسفل الركبة وسط المخلفات.

وشهدت التحقيقات الأولية اعتراف المتهم بأنه استدرج أخاه الأكبر لشقة استأجرها حديثًا في إمبابة، وغافله وخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول، ثم قطع جثته لأجزاء ووضعها بأجولة بلاستيكية وألقاها بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم، وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه واستولى على مبلغ مالي.