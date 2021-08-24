قيادات التعليم العالي بالسودان يثنون على دور المملكة في خدمة التعليم

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خلال حفل تخريج طلاب المنح الدراسية بمختلف التخصصات

نظم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان، حفل تخريج طلاب المنح الدراسية بالسودان، الذين يدرسون في جامعات التعليم العالي في تخصصات متنوعة، شملت (طب - هندسة – صيدلة - مختبرات طبية- نفط ومعادن- شريعة وقانون- جيولوجيا- الأشعة- الكليات النظرية).

وفي كلمتهم، عبّر الخريجون عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية، من خلال ما تقوم به الندوة العالمية عبر برنامج المنح الدراسية التي أتاحت لهم مواصلة تعليمهم.

وأشاد ضيوف الحفل من قيادات التعليم العالي بالسودان، بجهود الندوة، خلال سنوات عملها المديدة في خدمة التعليم.

وأثنوا على دور المملكة، حكومة وشعبًا في دعمها المتواصل، للارتقاء بالشباب والعناية بمستقبلهم الذي يؤهلهم لخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.