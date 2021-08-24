محافظ الشرقية يتفقد قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة في مركز فاقوس

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 8762 متر، والواقعة بجوار فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشارع الإنتاج الحربي بمدينة فاقوس، لإقامة مدرسة فاقوس الرسمية المتميزة لغات عليها ، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والجهات المعنية للاستفادة من أراضي أملاك الدولة بإقامة مشروعات تنموية وخدمية عليها تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً ‏للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة، بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لافتاً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء 84 مدرسة لإضافة 1494 فصل جديد وإدارتين تعليميتين، وكذلك إجراء أعمال الصيانة لـ 56 مدرسة بنطاق المحافظة بتكلفة 607 مليون ألف جنيه وذلك للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

قدم محافظ الشرقية الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وهيئة الأبنية التعليمية، لدورهما في إنهاء إجراءات تسليم قطعة الأرض للبدء فوراً في إنشاء المدرسة عليها ،لخدمة أهالي المركز والإرتقاء بجودة التعليم المقدم لأبنائه.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أن المدرسة المقرر إنشاؤها تتكون من 5 طوابق وتضم 28 فصل، بتكلفة 11 مليون و695 ألف جنيه، وسيتم البدء في أعمال الإنشاء فوراً طبقاً لجدول زمني محدد، لتمثل صرحاً تعليمياً يُضاف لمدينة فاقوس.