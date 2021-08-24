أخبار عاجلة

20 وفاة و893 إصابة جديدة بكورونا في الأردن -
مجلس جامعة جازان يثمّن للقيادة الرشيدة إحداث 409 وظائف أكاديمية -
فيفا يهنئ الزمالك بلقب الدوري -
أول تعليق من هاني شاكر بعد صلح شاكوش والبحراوي: «دفاعنا عن الأصول والقيم» -
مداهمة عيادة «دكتورة الغمازات» بمدينة نصر.. ليست طبيبة وتعمل دون ترخيص -
تقرير: بايدن وبينيت يجددان اتفاقاً نووياً سرياً -
"الأخضر السعودي" يحقق ريمونتادا رائعة أمام "فيتنام" ويحصد أول ثلاث نقاط -
عالم بالأزهر : الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم.. والزيادة السكانية تهدد مجتمعنا -
إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق السخنة الزعفرانة -
سحب وتحليل 614 عينة من الصرف الصحي والمياه الجوفية بأسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

Print
«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة «الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.
- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى مترين وربع، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 26
وادي النطرون 33 25
طنطا 36 25
شبين الكوم 35 26
دمنهور 33 26
بلطيم 32 24
مطروح 30 21
السلوم 31 24
سيوة 36 22
بورسعيد 31 25
دمياط 32 25
الزقازيق 35 26
المنصورة 34 25
الاسماعيلية 36 24
السويس 35 25
العريش 33 25
رفح 33 24
رأس سدر 37 25
نخل 36 18
نويبع 38 29
طابا 36 25
كاترين 34 17
الطور 36 27
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 36 25
بني سويف 36 24
المنيا 36 24
أسيوط 37 23
سوهاج 38 24
قنا 39 26
الأقصر 41 25
أسوان 41 27
إدفو 41 27
أبوسمبل 41 25
الوادي الجديد 40 23
شلاتين 39 27
أبورماد 37 28
حلايب 35 26
رأس حدربة 36 27

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

الرئيس محمود عباس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين

الرئيس محمود عباس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين

رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية

رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية