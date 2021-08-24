«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى مترين وربع، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 33 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 24

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الاسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 38 29

طابا 36 25

كاترين 34 17

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 41 25

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 39 27

أبورماد 37 28

حلايب 35 26

رأس حدربة 36 27