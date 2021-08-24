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رئيس جامعة سوهاج يتفقد مكاتب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة

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رئيس جامعة سوهاج يتفقد مكاتب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة رئيس جامعة سوهاج يتفقد مكاتب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة

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تفقد اليوم الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، مكاتب التنسيق الإلكترونى التى جرى تخصيصها بالجامعة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة، وذلك للإطمئنان على سير إجراءات التسجيل للقبول بالجامعات فى مرحلتها الأولى.

وقال عبد الخالق - فى تصريحات له خلال الجولة - أن إدارة الجامعة حرصت على تجهيز المعامل المخصصة لإستقبال الطلاب لتسجيل اختياراتهم للكليات بالمراحل المختلفة للتنسيق عبر الموقع الإلكترونى، موضحا أنه تم تخصيص 200 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الطلاب داخل معامل الجامعة، وتشمل "معامل نادى تكنولوجيا المعلومات، ومعامل بدروم كلية الطب الأكاديمى A.B.C.D، ومعامل مشروع تقويم الطلاب والإمتحانات".

واطمئن عبدالخالق، على مدى تطبيق الإجراءات الإحترازية الكاملة لمجابهة تفشى فيروس "كورونا"، وذلك بالتعقيم الدورى للمعامل والتأكد من ارتداء الكمامات من قبل المترددين على المعامل والعاملين بها، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وأولياء الأمور، وتنتهى المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة غداً الأربعاء الموافق ٢٥ أغسطس الجاري.

المصرى اليوم

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