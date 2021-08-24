وزير الاتصالات يتفقد مركز الإبداع الرقمي بجامعة أسوان

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تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، مركز الإبداع الرقمي بجامعة أسوان، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان والتابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتفقد الوزير المعامل المتخصصة وتواصل مع مجموعة من شباب الدارسين، حيث أفاد الشباب بحصول عدد كبير منهم على فرص للعمل ودعوتهم لشباب أسوان للإستفادة من خدمات المركز.

وقال الدكتور أيمن عثمان، إنه تم إنشاء هذا المركز بناءا على بروتوكول التعاون والموقع بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة أسوان في فبراير 2019، وذلك بناء على توجيهات وزارة التعليم العالي لجامعة أسوان بدعم التحول الرقمي وتأهيل شباب الجامعة لسوق العمل والحصول على فرص عمل أفضل.

وأشار المهندس أحمد سالم مدير المركز إلى ان المركز مكون من مبنى وحديقة على مساحة 5000 متر مربع داخل الحرم الجامعي بصحاري، وهو عبارة عن طابقين ويحتوي على عدد 9 معامل دراسية مجهزة بأحدث وسائل التعليم وعدد 3 قاعات محاضرات، ومركز للإبداع، والمركز متصل بالإنترنت بخط فائق السرعة ومغطى بشبكة إنترنت لاسلكية كما يحتوي المركز على معامل للنظم المدمجة وإنترنت الأشياء.

وأوضح المهندس أحمد سالم أنه استفاد من منح معهد تكنولوجيا المعلومات عدد (185) من خريجي الجامعات المصرية المختلفة، وعدد (387) من طلاب الجامعات، كما قام المعهد بتقديم مجموعة كبيرة من منح التعليم الإلكتروني من خلال منصات مهارتك ومواقع عالمية متخصصة في مجال التعليم الإلكتروني وقد إستفاد من هذه الدورات عدد (1804) شاب.

والجدير بالذكر أن المركز يقدم خدمات لثلاثة هيئات تابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي معهد تكنولوجيا المعلومات، المعهد القومي للإتصالات ومركز الإبداع ودعم ريادة الأعمال، ويقدم المركز خدمات التدريب على مجموعة كبيرة من المهارات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال منح طلاب الجامعات والخريجين.

وتمكن عدد 45 شاب من الحصول على فرص عمل في شركات عاملة في تكنولوجيا المعلومات ومجالات أخرى بعد الحصول على المنحة، كما تمكن عدد 12 شاب منهم من إحتراف العمل الحر. ويستعد المركز حاليا للإعلان عن حزمة جديدة من منح التدريب والمقدمة للطلاب والشباب والخريجين وذلك للإعلان عنها عقب إجتماع مجلس جامعة أسوان القادم.