الأهلي يفوز على «ريما النيجيري» في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

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حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب فريق سوكوتو ريما النيجيري في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.
انطلقت المباراة في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وأقيمت على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها «رجال يد الأهلي» عرضا قويا ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٢٢-١٢، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ٤٦-٢٦.
وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.
أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب وأحمد راضي وعبدالرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.
ويلعب «رجال يد الأهلي» ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة.
وتضم المجموعة الثانية في البطولة أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.