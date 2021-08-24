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بعد نجاحاته اللافتة مع الموج الأزرق.. أحمد سامي مستمر مع سموحة

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بعد نجاحاته اللافتة مع الموج الأزرق.. أحمد سامي مستمر مع سموحة بعد نجاحاته اللافتة مع الموج الأزرق.. أحمد سامي مستمر مع سموحة

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بعد النجاحات اللافتة التي حققها المدرب الشاب مع فريق سموحة في الموسم الجاري، أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن بقاء أحمد سامي، على رأس الجهاز الفني للفريق الكروي الأول للنادي خلال الفترة المقبلة.

ويقدم الموج الأزرق، لقب فريق سموحة، أداء مميزاً في الفترة الماضية تحت قيادة مدربه أحمد سامي، وهو ما دفع مجلس الإدارة لمحاولة التجديد معه منذ عدة أسابيع.

وأعلن محمد فرج عامر، اليوم الثلاثاء 24 أغسطس عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عن استمرار أحمد سامي، كمدير فني للفريق في الموسم المقبل 2021/2022.

وجاء إعلان فرج عامر عن بقاء المدير الفني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، رفض عرضًا للانتقال إلى أحد الأندية الهامة قيمته 10 أضعاف قيمة عقدة مع نادي سموحة، وأكد سامي على بقائه مع الموج الأزرق، وأكد لي بشعوره بالراحة في نادي سموحة، وقال لن أرحل من هنا.

وكانت عدة أندية مصرية قد عرضت على أحمد سامي تولي مسؤولية تدريبها في الفترة الماضية وعلى رأسها نادي بيراميدز، إلا أن أحمد سامي سيواصل مشواره مع سموحة في الموسم الجديد.

ويحتل سموحة حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، خلف قطبي القمة الأهلي والزمالك.

ويواجه فريق سموحة مساء اليوم الثلاثاء نظيره أسوان، في مباراة هامة للفريق السكندري للبقاء ضمن المربع الذهبي، فيما هبط أسوان إلى دوري الدرجة الثانية رسمياً.

المصرى اليوم

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