لايبزيج يعرض 5 ملايين يورو لضم نجم برشلونة الشاب

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قبل أيام من غلق باب الانتقالات الصيفية في أوروبا، يسعى نادي لايبزيج الألماني للحصول على توقيع أحد نجوم نادي برشلونة الشباب، والذي ظهرت بصمته مع الفريق في الموسم الماضي.

ووفقا لما نشرته تقارير ألمانية وإسبانية فإن نادي لايبزيج يسعى للحصول على توقيع اللاعب الشاب إلياكس موريبا، من أجل تدعيم منطقة وسط الملعب باللاعب الشاب الموهوب الذي يمكنه اللعب في أكثر من مركز ويتميز بالتسديدات القوية.

وابتعد إلياكس موريبا عن المشاركة مع نادي برشلونة في الموسم الجاري تحت إمرة المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي ترك موريبا للعب في صفوف فريق الرديف ولم يستدعه للتواجد في الفريق الأول مثلما كان الأمر في الموسم الماضي.

وكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو، الإسبانية أن نادي لايبزيج عرض 5 ملايين يورو للحصول على توقيع موريبا صاحب الـ 18 ربيعاً، والذي يتوقع أن يكون من نجوم الساحرة المستديرة في أوروبا في السنوات المقبلة، في حين يشترط برشلونة الحصول على 20 مليون يورو لبيع اللاعب، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني وحاجته لتحقيق أكبر عائد ممكن من بيع لاعبيه.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة لن يوافق على عرض لايبزيج، وسيظل متمسكاً ببقاء اللاعب حتى لو في صفوف الفريق الرديف.