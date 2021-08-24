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الأهلي يتعاقد مع مدرب عام للجهاز الفني بعد انتهاء الدورى الممتاز

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الأهلي يتعاقد مع مدرب عام للجهاز الفني بعد انتهاء الدورى الممتاز الأهلي يتعاقد مع مدرب عام للجهاز الفني بعد انتهاء الدورى الممتاز

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تناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، ملف تدعيم فريق الكرة بصفقات جديدة خلال إجتماعها المقرر خلال أيام قبل سفر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق إلى جنوب إفريقيا لقضاء الأجازة الصيفية مع أسرتة في مسقط رأسة، وذلك عقب مواجهة أسوان الجمعة المقبل في ختام مشوار الأهلى ببطولة الدورى الممتاز.

كما تناقش اللجنة أزمة ملف إضافة مدرب عام محلى للجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة لمساعدة الجهاز الفنى في قيادة الفريق فنيا ووفقا لمصدر داخل النادى فان اللجنة تفضل التعاقد مع مدرب محلى وتفاضل بين الثلاثى عماد النحاس وعلاء ميهوب وهانى رمزى للانضمام إلى الجهاز الفنى، بينما تحفظ موسميانى على المدرب المحلى وطلب من المسؤولين في النادى إضافة مدرب عام من جنوب إفريقيا وسيقوم بنفسه بالتفاوض مع أحد المدربين ف جنوب إفريقيا خلال فترة تواجدة هناك عقب نهاية الدورى وينتظر حسم الملف عقب عودة المدير الفنى من بلاده.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، الجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: « المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- - إنبي- المصري- الاتحاد- سموحة- المقاولون- مصر المقاصة- الإنتاج الحربي- أسوان- وادي دجلة- سيراميكا- إنبي- المصري».

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة- الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي- الإسماعيلي- طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

المصرى اليوم

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