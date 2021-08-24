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20 وفاة و893 إصابة جديدة بكورونا في الأردن
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:40 مساءً
مجلس جامعة جازان يثمّن للقيادة الرشيدة إحداث 409 وظائف أكاديمية
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:38 مساءً
فيفا يهنئ الزمالك بلقب الدوري
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:32 مساءً
أول تعليق من هاني شاكر بعد صلح شاكوش والبحراوي: «دفاعنا عن الأصول والقيم»
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:32 مساءً
مداهمة عيادة «دكتورة الغمازات» بمدينة نصر.. ليست طبيبة وتعمل دون ترخيص
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:32 مساءً
تقرير: بايدن وبينيت يجددان اتفاقاً نووياً سرياً
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:32 مساءً
"الأخضر السعودي" يحقق ريمونتادا رائعة أمام "فيتنام" ويحصد أول ثلاث نقاط
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:24 مساءً
عالم بالأزهر : الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم.. والزيادة السكانية تهدد مجتمعنا
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:18 مساءً
إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق السخنة الزعفرانة
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:18 مساءً
سحب وتحليل 614 عينة من الصرف الصحي والمياه الجوفية بأسوان
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:18 مساءً
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موهبة مصرية.. حكاية شاب يقلد قراء الحرم المكى والحصرى والنقشبندى
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 03:33 مساءً
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