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20 وفاة و893 إصابة جديدة بكورونا في الأردن
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:40 مساءً
مجلس جامعة جازان يثمّن للقيادة الرشيدة إحداث 409 وظائف أكاديمية
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:38 مساءً
فيفا يهنئ الزمالك بلقب الدوري
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:32 مساءً
أول تعليق من هاني شاكر بعد صلح شاكوش والبحراوي: «دفاعنا عن الأصول والقيم»
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:32 مساءً
مداهمة عيادة «دكتورة الغمازات» بمدينة نصر.. ليست طبيبة وتعمل دون ترخيص
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:32 مساءً
تقرير: بايدن وبينيت يجددان اتفاقاً نووياً سرياً
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:32 مساءً
"الأخضر السعودي" يحقق ريمونتادا رائعة أمام "فيتنام" ويحصد أول ثلاث نقاط
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:24 مساءً
عالم بالأزهر : الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم.. والزيادة السكانية تهدد مجتمعنا
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:18 مساءً
إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق السخنة الزعفرانة
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:18 مساءً
سحب وتحليل 614 عينة من الصرف الصحي والمياه الجوفية بأسوان
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:18 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الحياكة اليدوية والفن المعاصر
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 03:29 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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