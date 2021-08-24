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إحالة سمية الخشاب وأحمد سعد للتحقيق

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إحالة سمية الخشاب وأحمد سعد للتحقيق إحالة سمية الخشاب وأحمد سعد للتحقيق

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قرر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أحالة موضوع أحمد سعد وسمية الخشاب للتحقيق وذلك بعدما حدثت بينهم من نشر صور عقب زواج «سعد» خلال الأيام الماضية ونشر سمية صور اعتبرها البعض بمثابة إهانة.

وقال الدكتور أشرف زكي، أن أي تراشق من فنان ضد آخر بالكلام أو الإيحاءات على السوشيال ميديا، سيتم اتخاذ إجراء ضده، وتحويله للتحقيق وشطبه من النقابة، إذا ثبتت إدانته.

وأضاف «زكي»: «موضوع سمية الخشاب وأحمد سعد تم احالته للتحقيق اليوم وسيتم البحث فيما نشر بينهم واذا ثبت ذلك ستتخذ النقابة اجراءات فورًا ضد المخطًا«.

المصرى اليوم

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