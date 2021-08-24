«الجيزة» ترفع 970 طن مخلفات من 5 مراكز ومدن

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واصلت مراكز ومدن محافظة الجيزة حملاتها لرفع المخلفات وإزالة التعديات والإشغالات بتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والإستجابة لشكاوي المواطنين .

حيث قامت المحافظة برفع ٩٧٠ طن مخلفات من عدة أحياء ومدن ومراكز حيث قام مركز الصف باعمال نظافه وتطهير الطرق بمنطقة السويقه وبطريق ٢١ أمام قرية الفهميين وتل حماد والاقواز ومدخل الجزيرة الشقراء وكوبرى السيده عائشه وكوبري العاميه بالفهميين وتم رفع حوالي ٣٠ طن قمامه و١٠ طن مخلفات صلبه

كما قام مركز أطفيح برفع تجمعات القمامه بقرى الوحدة المحلية بقرية كفر قنديل ورفع 70طن واستكمال مجهودات رفع المخلفات بالوحدات المحلية والقري

وفي مركز العياط تم رفع حوالي ٢٠٠ طن مخلفات من قريتي كفر شحاتة والمتانيا والجملة وطريق مصر اسيوط الزراعى وقري الناصرية والمقاطفيه وكفر قاسم والمساندة.

كما قام مركز البدرشين برفع ٢٥٠ طن مخلفات من قري الشوبك الغربى والمرازيق وابورجوان ودهشور وميت رهينة وسقارة واعمال تجريد الاتربة بالطريق السريع نطاق قري الشوبك والمرازيق وابورجوان ومزغونة

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم استكمال اعمال التجميل والتطوير بمدخل قرية كفر حجازى ورفع القمامة من نقطة المناولة بابوغالب ومن الرياح الناصري بقرية برقاش

كما قام مركز أوسيم برفع ٤١٠ طن مخلفات من قري [برطس والبراجيل والكوم الأحمر وبشتيل] .