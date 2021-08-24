أخبار عاجلة

20 وفاة و893 إصابة جديدة بكورونا في الأردن -
مجلس جامعة جازان يثمّن للقيادة الرشيدة إحداث 409 وظائف أكاديمية -
فيفا يهنئ الزمالك بلقب الدوري -
أول تعليق من هاني شاكر بعد صلح شاكوش والبحراوي: «دفاعنا عن الأصول والقيم» -
مداهمة عيادة «دكتورة الغمازات» بمدينة نصر.. ليست طبيبة وتعمل دون ترخيص -
تقرير: بايدن وبينيت يجددان اتفاقاً نووياً سرياً -
"الأخضر السعودي" يحقق ريمونتادا رائعة أمام "فيتنام" ويحصد أول ثلاث نقاط -
عالم بالأزهر : الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم.. والزيادة السكانية تهدد مجتمعنا -
إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق السخنة الزعفرانة -
سحب وتحليل 614 عينة من الصرف الصحي والمياه الجوفية بأسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الجيزة» ترفع 970 طن مخلفات من 5 مراكز ومدن

Print
«الجيزة» ترفع 970 طن مخلفات من 5 مراكز ومدن «الجيزة» ترفع 970 طن مخلفات من 5 مراكز ومدن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مراكز ومدن محافظة الجيزة حملاتها لرفع المخلفات وإزالة التعديات والإشغالات بتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والإستجابة لشكاوي المواطنين .

حيث قامت المحافظة برفع ٩٧٠ طن مخلفات من عدة أحياء ومدن ومراكز حيث قام مركز الصف باعمال نظافه وتطهير الطرق بمنطقة السويقه وبطريق ٢١ أمام قرية الفهميين وتل حماد والاقواز ومدخل الجزيرة الشقراء وكوبرى السيده عائشه وكوبري العاميه بالفهميين وتم رفع حوالي ٣٠ طن قمامه و١٠ طن مخلفات صلبه

كما قام مركز أطفيح برفع تجمعات القمامه بقرى الوحدة المحلية بقرية كفر قنديل ورفع 70طن واستكمال مجهودات رفع المخلفات بالوحدات المحلية والقري

وفي مركز العياط تم رفع حوالي ٢٠٠ طن مخلفات من قريتي كفر شحاتة والمتانيا والجملة وطريق اسيوط الزراعى وقري الناصرية والمقاطفيه وكفر قاسم والمساندة.

كما قام مركز البدرشين برفع ٢٥٠ طن مخلفات من قري الشوبك الغربى والمرازيق وابورجوان ودهشور وميت رهينة وسقارة واعمال تجريد الاتربة بالطريق السريع نطاق قري الشوبك والمرازيق وابورجوان ومزغونة

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم استكمال اعمال التجميل والتطوير بمدخل قرية كفر حجازى ورفع القمامة من نقطة المناولة بابوغالب ومن الرياح الناصري بقرية برقاش

كما قام مركز أوسيم برفع ٤١٠ طن مخلفات من قري [برطس والبراجيل والكوم الأحمر وبشتيل] .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

الرئيس محمود عباس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين

الرئيس محمود عباس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين

رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية

رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية