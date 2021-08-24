«محلية النواب»: تحصيل رسوم على ركن السيارات أمام المنازل غير إلزامي

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طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بوضع لائحة تنظيمية موحدة على مستوى المحافظات للقانون، وقال في تصريحات لـ «المصرى اليوم» اليوم الثلاثاء، إن اللجنة ستناقش أثر تطبيق القانون مع بداية انعقاد الجلسات، وإذا تطلب الأمر ستتم مراجعة الحكومة في أخطاء هذا التطبيق إن وجدت.

وتعليقا على ركن السيارات أسفل المنازل وتحصيل 300 جنيه شهريا مقابل ذلك، أضاف «درويش» أن هذا الأمر ليس إلزاميا ولا داعي لأن يتحول الأمر إلى غضب شخصى.

وتابع: «القانون ينظم مسألة يتشتكي مها العديد من الناس لأن السايس أصبح محل شكوى من الجميع، والأهم تنظيم الموقف، ولم يقرر أحدا أن الرسوم على ااسيارات أمام المنازل أمر إلزامى».

واكد أن مسألة الإلزام ستكون محل نظر وحتى الآن لا يوجد تطبيق فعلي للركن أمام البيوت وهو أمر ستحكمه عدة أمور.

وتابع: «المحافظات ستحاول حل هذه المشكلات، واذا نظرنا للامر من زاوية أخرى سنجد ان المناطق التي يوجد بها تكدس كبير للسيارات يقوم البواب أو السايس بتنظيم السيارات أمام المنازل ويحصل على مقابل مادي وهنا السؤال احنا بندفع لمين فالمسألة هنا مجرد تقنين لأمر موجود، خاصة ان حجم الاقتصاد المخفى عن الدولة كبير وهذا سيساعد ان تذهب هذه الاموال للدولة بعد ان كان يحصل عليها من يقوم بتنظيم السيارات».

و حول المدة المتوقعة للتطبيق مقارنة بحجم المشكلة قال «درويش» ان الدولة عندما تفتح ملف لا تغلقه حتى تنتهى منه وستستطيع ان تقضى على الظاهرة بشكل كبير يمثل امر رسمى ملحوظ على الاقل، والامر بالتأكيد سيحتاج لوقت «.

وينص القانون على أنه يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل عمره عن 21 عامُا من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

و يستهدف قانون السايس الجديد تحديد الإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل حضاري منظم، من خلال توفير أماكن لانتظار السيارات للحد من الانتظار العشوائي وتجنب الاختناق المروري