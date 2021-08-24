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المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا (صور)

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المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا (صور) المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا (صور)

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نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريب جوى مشترك، بمشاركة عدد من ‏الطائرات متعددة المهام طراز (ميراج 2000، الرافال،F- 16 ‎‏) المصرية‎.

حيث تضمن التدريب قيام الجانب المصرى والفرنسى بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو ‏وذلك بإشتراك طائرة في الجو الفرنسية طراز‎ (MRTT) ‏.‏

تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية ‏والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية ‏والعملياتية‎.‎

القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً جوياً بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام
القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً جوياً بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام
القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً جوياً بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام
القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً جوياً بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام
القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً جوياً بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام

المصرى اليوم

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