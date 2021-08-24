جامعة سوهاج: بدء العمل بتطبيق مشروع «الأيزو» لتطوير نظم الجودة داخل الكليات

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أكد الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تحرص على تطوير عملياتها ونظمها وإداراتها المختلفة، وتطبيق المعايير العالمية لتحسين الأداء من أجل العمل بشكل أفضل لتقديم خدمة مميزة وسريعة وواضحة لكل فئات الجامعة والمترددين من المجتمع الخارجي.

جاء ذلك اليوم، خلال ترأسه إجتماعا موسعا مع ممثلي كليات الجامعة لتدشين بدء العمل في تطبيق مشروع «الأيزو» لتطوير نظم الجودة داخل الكليات، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة والمدير التنفيذي للمشروع، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز الضمان والجودة بالجامعة، وعدد من عمداء وأمناء الكليات، وذلك بالقاعة الزجاجية داخل الحرم الجامعي القديم.

وأوضح عبدالخالق، أن الأمانة العامة للجامعة حصلت على الأيزو 9001:2015 لمدة ثلاثه أعوام على التوالي، واستكمالاً لذلك سوف يتم البدء في تنفيذ مشروع التحديث والتطوير لنظام الجودة بكليات الجامعة المختلفة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع تتضمن ٧ كليات، وتشمل «العلوم، والصيدلة، والآداب، والتجارة، والزراعة، والطب، والتمريض»، موجهاً تعليماته بأن تقوم كل كلية بعمل فريق لإدارة الأيزو برئاسة عميد الكلية وإشراف مدير وحدة الضمان والجودة وأمين الكلية ليكون مسئولاً عن إعداد الملفات وإعداد كافة متطلبات المواصفة.

وأشار عبدالخالق، إلى أهمية التعاون والتكاتف لتحسين سير العملية الإدارية بما يتوافق مع المعايير الدولية، بهدف رفع كفاءات النظام الإداري داخل الكليات للحصول على شهاده الأيزو 21001:2018، والتى سيكون لها أثر كبير في دعم القدرة المؤسسية بكليات الجامعة، مما سيعود بالنفع على الجامعة، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تعمل على توفير كافة الإحتياجات والإمكانيات اللازمة لدعم كلياتها من أجل الحصول على شهاده الأيزو .

ومن جانبه تحدث الدكتور أحمد الخطيب مدير مركز الضمان والجودة بالجامعة، عن الفرق بين الأيزو وضمان جودة التعليم العالي، موضحاً أن ضمان الجودة بالتعليم العالي يتم من خلال الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، وهي إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر من خلال معايير قومية تضمن الإرتقاء بجودة التعليم وتطويره المستمر، أما الأيزو فهو مواصفة عالمية شاملة لإدارة المؤسسات التعليمية ولا شأن لها بتقنية التعليم وما يدرس من مناهج، فهي تعمل مع جميع المعايير الإقليمية في توصيف العمل الإداري.

وأوضح الخطيب، أن الخطة التشغيلية لتنفيذ المشروع تتضمن ٥ مراحل وهي: التقييم من خلال دراسة وتحليل الفجوة وتقديم تقرير مفصل عن عملية تقييم نظام إدارة الجودة، ثم مرحلة توعية وتدريب وتأهيل كوادر الأمانة العامة للجامعة والكليات في مجالات نظام إدارة الجودة، ومرحلة التطوير وإنشاء وثائق الجودة بالأمانة العامة والكليات، أما المرحلة الرابعة فتتعلق بالتطبيق التدريبي على المراجعات الداخلية من خلال عقد ورش عمل للعاملين لتدريبهم على مطالب المراجعة الداخلية، وأخيراً مرحلة التأهيل للإعتماد والإعداد ومراجعة المحاكاة والإستعداد لاستقبال الجهة المانحة لشهادة الأيزو.