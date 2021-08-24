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اجتماع سري يوم الإثنين.. «واشنطن بوست» تكشف «فضيحة المخابرات الأمريكية مع طالبان»

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اجتماع سري يوم الإثنين.. «واشنطن بوست» تكشف «فضيحة المخابرات الأمريكية مع طالبان» اجتماع سري يوم الإثنين.. «واشنطن بوست» تكشف «فضيحة المخابرات الأمريكية مع طالبان»

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كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، ما وصفته بأنه «فضيحة لأجهزة المخابرات الأمريكية مع طالبان».

وقالت الصحيفة الامريكية إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام جيه بيرنز، التقى سرا مع رئيس المكتب السياسي لطالبان عبدالغني بارادار، وأكدت بالنقل عن مسؤولين أمريكيين إلى أن الاجتماع عقد يوم الاثنين، في العاصمة الأفغانية كابل.

واعتبرت «واشنطن بوست»هذا اللقاء بمثابة «فضيحة»، حيث أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالتعاون مع عملاء باكستانيين قاموا باعتقال بارادار قبل 11 عامًا.

​وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين ناقشا اقتراب تاريخ 31 أغسطس، وهو موعد استكمال الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان وإجلاء المواطنين وبعض الأفغان.

وانتقدت الصحيفة امتناع وكالة المخابرات الأمريكية المركزية عن التعليق على معلومات المنشور.

يذكر أنه، في 15 أغسطس، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابل، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.

المصرى اليوم

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