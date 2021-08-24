ارتفاع أعداد وفيات حادث انهيار «سقالات أكتوبر» إلى 3 عمال (تفاصيل جديدة)

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ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط «سقالات» بموقع إنشاء كوبري ونفق بالقرب من حي الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر، الثلاثاء، إلى 3 عمال، ليصبح عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بمستشفى الشيخ زايد التخصصي 6.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بالحادث، وانتقلت إلى مكان الواقعة، فور تلقيها البلاغ، مدعومة بفرق إنقاذ بري، وانتشلت جثة شخص و٨ مصابين نٌقلوا إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقال العاملون المصابون في تحقيقات النيابة العامة إن الحادث وقع قضاء وقدر، مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وصرحت النيابة بدفن جثث العمال الثلاث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، وتولت التحقيقات.