★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن مسؤولي القلعة البيضاء دخلوا في مفاوضات مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب نادي بيراميدز، من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حمادة أنور، في تصريحات تليفزيونية :«حدثت مفاوضات بشكل مباشر بين إدارة الزمالك وعبدالله السعيد، عن طريق ميدو حزين، وكيل أعماله، من أجل إقناعه بالانضمام للفريق في الميركاتو الصيفي الجاري».

وأضاف:«عبدالله السعيد، لاعب مميز للغاية، وفي حال انضمامه للزمالك سيكون إضافة كبيرة للقلعة البيضاء».

وأشار: «الزمالك أيضًا قريب من التعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع نادي بيراميدز» مضيفًا: «النادي الأبيض دخل في مفاوضات قوية مع إدارة بيراميدز، لحسم صفقة أحمد أيمن منصور».

وأوضح: «الزمالك يرغب في التعاقد مع أحمد أيمن منصور، في ظل إجادته اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر».