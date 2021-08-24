رئيس «نقل النواب»: عودة الجالية المصرية من أفغانستان يؤكد أن حياة المصريين خط أحمر

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وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، وعودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية، أنه يعكس مدى حرص القيادة السياسية المصرية على حياة المواطن وأن حياة المصريين «خط أحمر».

قال «عابد» في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن توجيهات الرئيس بعودة الجاليه المصرية من أفغانستان، تؤكد أن مصر تحافظ على أبنائها في الخارج والداخل، وقد رأينا المشروعات القومية التي نفذتها الدوله وبناء البنية التحتية ومبادرات إجتماعية وإنسانية ومنها مبادرة حياة كريمة التي وصانت كرامه المواطن المصري.

وأضاف أن التحرك السريع للدوله المصرية تجاه أبناءها المصريين في أفغانستان، ليس بجديد لاهتمام الدولة المصرية بكل مواطن مصرى، فقد كان هناك من قبل نقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة وتحرك الدولة نحو نقل المصريين العالقين في بداية جائحة كورونا وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن، وهذا أدي إلى زيادة ثقة المصريين في القيادة السياسيه المصرية وانها لا تتخلي عن أبناءها.