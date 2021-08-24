المتحدث باسم «حماس»: تصعيد الاحتلال على غزة للتغطية على فشله وخيبة أمله

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قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس، إن «تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يأتي للتغطية على فشله وخيبة أمله في مواجهة ثبات وصمود أبناء الشعب الفلسطيني الذين خرجوا بالآلاف كي يعبروا عن حالة الغضب ضد الحصار، وضد ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات وتنكيل وتعذيب لأبناء الشعب الفلسطيني».

وأضاف «برهوم» في تصريحات نقلتها وكالة معًا الفلسطينية، الثلاثاء، أنه «نحن من حقنا أن نعيش بحرية وكرامة، وسننتزع كافة حقوق شعبنا بما فيها كسر الحصار عن القطاع وحماية القدس والمسجد الأقصى المبارك من التهويد والاستيطان».

وتابع: «على الوسطاء والمنظمة الإقليمية والدولية التدخل العاجل لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ولجم هذا الاحتلال والعدوان، وسوف نستمر في فعالياتنا ومسيراتنا في الفعل الميداني والوطني والمقاوم حتى نتنزع كافة حقوق شعبنا بكل قوة».

وشدد على «أن الفصائل مستمرة في كافة الفعاليات الشعبية والوطنية والفصائلية أدوات النضال والكفاح الفلسطيني كافة حتى يتم الضغط على هذا الاحتلال الإسرائيلي ليوقف كافة أشكال العدوان على القطاع بما فيها الحصار، مضيفا»هذا حقنا أن نكسر هذا الحصار، حقنا أن نعيش بلا حصار وبلا عدوان وبلا تهويد وبلا استيطان، سوف نستمر في هذا الفعل الوطني والشعبي والنضالي والكفاحي حتى نتنزع هذه الحقوق كاملة«.

وأشار إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة الوحدة والقوة والمقاومة، وبالتالي الفصائل الفلسطينية تعيش هذا الدور جنبا إلى جنب أبناء الشعب الفلسطيني، موضحا أن أبناء الشعب الفلسطيني شكلوا حاضنة كبيرة وقوية لهذه المقاومة.