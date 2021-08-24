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محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة ١٠٠%

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محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة ١٠٠% محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة ١٠٠%

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صرح ـحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، ـن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اعتمد اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪؜، مقدماُ التهنئة للطلاب الناجحين.

قال محافظ كفرالشيخ، إن عدد المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية بلغ ٥٧٧٩ طالب وطالبة، تغيب منهم ٣٠٣ طالب وطالبة، وحضر منهم الامتحانات ٥٤٧٦ طالب وطالبة، ونجح منهم ٥٤٧٦ طالب وطالبة، بنسبة نجاح ١٠٠%.

كما اعتمد المحافظ، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية، للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، بنسبة نجاح ٩٨ %، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مضيفاً ان عدد المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية المهنية، للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، بلغ 161 طالب وطالبة، تغيب منهم 64 طالب وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 115 طالب وطالبة، ونجح 113 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح ٩٨٪؜ .

المصرى اليوم

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