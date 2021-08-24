انوشكا تحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان «همسة للآداب والفنون»

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أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنانه «أنوشكا» وجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها بمسلسل «نجيب زاهى زركش» ضمن تكريمات المهرجان في دورته التاسعة ،جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان .

وقال فتحى الحصرى رئيس المهرجان إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع لجنة التحكيم لتحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة وذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان نضال الشافعي،الفنانة هبة عبدالغنى،الفنانه عارفة عبدالرسول،الفنان محمد رياض، الفنانة دنيا عبدالعزيز، المطرب محمد ثروت،حنان مطاوع، الفنان محمد ممدوح، الفنانه رنا رئيس، الفنان محمد محمود، الفنان احمد بدير،الفنان خالد حجاج عبدالعظيم، الفنان محمد ابراهيم يسرى.

يذكر أن الدورة التاسعة تحمل اسم عمدة الدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدنى التي تقام في شهر سبتمبر المقبل بأحد فنادق القاهرة