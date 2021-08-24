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الخميس.. «ياما في الجراب ياحاوي» على مسرح «كايرو شو» بالتجمع الخامس

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الخميس.. «ياما في الجراب ياحاوي» على مسرح «كايرو شو» بالتجمع الخامس الخميس.. «ياما في الجراب ياحاوي» على مسرح «كايرو شو» بالتجمع الخامس

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تنطلق مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» للنجم الكبير يحي الفخراني، الخميس، على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس «ماركيي» وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في انطلاقتها الاولي الاسبوع الماضي على المسرح الكبير بمكتبة الاسكندرية.

«ياما في الجراب ياحاوي» من انتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» من إنتاج «كايرو شو» وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاءقوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

يا ما في الجراب يا حاوي تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع على السلطة.

يحيى الفخرانى - صورة أرشيفية
يحيى الفخراني و كارمن سليمان - صورة أرشيفية
يحيى الفخراني - صورة أرشيفية
يحيى الفخرانى فى مشهد من «الملك لير» - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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