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بتداولات بلغت 4.8 مليارات ريال لأكثر من 125 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 78.04 نقطة ليقفل عند مستوى 11141.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وبترو رابغ، ومعادن، والعقارية، وساكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنابيب، والصقر للتأمين، والراجحي ريت، وشاكر، ومبكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.83% و 3.64%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والتصنيع، ومتطورة، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، وسابك، والراجحي، وتنمية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 38.60 نقطة ليقفل عند مستوى 24524.91 نقطة، وبتداولات بلغت 15 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 165 ألف سهم تقاسمتها 912 صفقة.