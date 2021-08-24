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رئيس جامعة شقراء يناقش مع عمداء الكليات استعدادات العودة الحضورية

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"السيف": جهود حكومة المملكة في مكافحة الجائحة أثمرت عن العودة الآمنة

رئيس جامعة شقراء يناقش مع عمداء الكليات استعدادات العودة الحضورية

ناقش رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف الاستعدادات لعودة حضورية آمنة ومتابعة جاهزية الكليات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات اللازمة قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 1443هـ.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعًا مع عمداء الكليات بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز السياري، والمشرف العام على وكالة الجامعة الدكتور ماجد بن فضي العنزي لبحث كافة السبل لتوفير عودة آمنة لمقاعد الدراسة وفقًا للقرار السامي بعودة التعليم حضوريًا، والبيان الصادر من وزارة التعليم، للحفاظ على صحة وسلامة طلاب وطالبات الجامعة ومنسوبيها.

وفي بداية الاجتماع نوه رئيس الجامعة بجهود الدولة ممثلة في كافة القطاعات في التصدي لجائحة كورونا بسرعة وحزم وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي كانت كفيلة بتقليل عدد الإصابات إلى الحد الأدنى مقارنة بباقي دول العالم، مشيرًا إلى أن القرار السامي بالعودة إلى الدراسة الحضورية هو خطوة كبرى في سبيل عودة الحياة إلى طبيعتها ودليل دامغ على نجاح جهود دولتنا المباركة في مكافحة هذا الوباء، مبينًا أن المؤشرات الحديثة تؤكد على انحسار أرقام الإصابات بالفيروس في المملكة في الآونة الأخيرة.

وأكد "السيف"، خلال الاجتماع، على عمداء الكليات بضرورة متابعة جاهزية كلياتهم لاستقبال العام الدراسي الجديد وفق الضوابط المنظمة للعودة الآمنة، معبرًا عن تطلعه لأن تكون جامعة شقراء نموذجًا يحتذى به في تطبيق كل إجراءات السلامة لطلابها ومنسوبيها.

وأشار إلى أن جميع قيادات الجامعة وطلبتها ومنسوبيها مطالبين في هذه الفترة بالتكاتف والتعاضد فيما بينهم في السعي لنعود بالعملية التعليمية إلى طبيعتها، وأن نضاعف من الجهود حتى تكون هذه العودة الناجحة للعملية التعليمية حضوريًا سببًا من أسباب العودة لحياتنا كما كانت قبل كورونا، سائلًا الله تعالى أن يزيح هذا الوباء عن الجميع وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.

رئيس جامعة شقراء يناقش مع عمداء الكليات استعدادات العودة الحضورية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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